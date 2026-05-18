Arrancó la tercera fase de la Etapa Provincial del “fútbol macho” en Huancayo, Atlético Sumar Motors, logró una importante victoria ante un Sport Águila, que no se encuentra entre sus mejores versiones pasadas; sin embargo, el duelo llenó de emociones a la hinchada.

En los demás grupos también se registró importantes victorias de CESA, JTR y Social Mantaro, equipos que apuntan a clasificar al cuadrangular final.

Fútbol cholo. Esta tercer fase de la Copa Perú, en Huancayo, pasó de estar programado para 9 de equipos a 12 clasificados que fueron divididos en 3 grupos.

En el grupo 1

Centro Estudiantil San Agustín CESA (Cajas) logró imponerse 2 – 0 ante Llacsa (Saño), a pesar que el equipo de Saño, trató de ordenarse y evitar que los cajacinos vulneren su arco, no lograron contener el rápido actuar por las bandas, esta victoria le permite a Dios Wanka, colocarse como líder luego que Afar Shalom y Deporcentro, ambos de Huancayo, se repartieran los puntos tras empatar 2 – 2.

Ambos equipos ya se enfrentaron en más de una ocasión y saben bien cuáles son las debilidades y fortalezas de cada uno. Si no quieren ser eliminados en esta fase, tendrán que ganar sus próximos dos partidos.

En el grupo 2

JTR (El Tambo) ganó con contundencia 3 – 1 a Juventud Dos de Mayo (San Jerónimo). Los de la tierra chalaysanta llegaban con la motivación alta, luego de no perder ninguno de sus dos partidos de la fase 2, a pesar que tampoco lograron ganarlos, no obstante fueron sorprendidos por unos aguerridos tambinos, que tras esta victoria, también encabezan en esta cuadrilla, luego de que en la otra llave Deportivo Sucre (Huancán) y Deportivo Ingeniería Mecánica (El Tambo) empataran a 1 gol por lado.

En este último partido la Garra Cruzada, terminó jugando con 10 hombres por todo el segundo tiempo y logró sumar ante un aguerrido equipo novato como el DIM cuyos jugadores nunca bajaron los brazos a pesar de irse al descanso con el marcador en contra. Esa actitud les permitió anotar el tanto del empate y generar ocasiones de gol que pudieron concluir en una victoria para la visita.

En el grupo 3

El denominado “grupo de la muerte”, por tener a varios equipos con buena inversión y trayectoria futbolística. Iniciaron la fase 3 jugando una final adelantada Atlético Sumar Motors (Sapallanga) y Sport Águila (Huancán). El choque fue programado en el Estadio Municipal de Huancán, donde el equipo local tuvo la mayor hinchada, sin embargo, la jerarquía y experiencia que se tiene tanto en el comando técnico y jugadores del “Submarino Amarillo”, permitió pasar por encima al “Equipo del Pueblo”, que cayó por 2 – 0.

A pesar de no ser superiores en la cancha, los del equipo de la franja, tuvieron claras ocasiones de gol que no supieron aprovechar en los primeros minutos de juego. Tras acomodarse mejor, la visita terminó teniendo mejores posesión del balón y generó mayores oportunidades de gol.

“Sabemos de la trayectoria que tiene Sport Águila, y teníamos previsto que sería un partido difícil, por eso nos preparamos bien para afrontarlo. Nos toca seguir sumando en el resto de encuentro para llegar al objetivo que es la clasificación”, mencionó el Dt de Atlético Sumar Motors, Pedro Garay.

En la otra llave Social Mantaro (Cajas) logró una importante victoria de 2 – 1 ante Sport Terry (Pilcomayo), el otro representativo de San Agustín de Cajas sabe cómo jugar una provincial y lo está demostrando en la cancha. Con este resultado, Sumar Motors y Social Mantaro, lideran la tabla con 3 puntos, con 0 unidades quedan los de Pilcomayo y Huancán.

Para esta tercera fase, se programaron partidos de todos contra todos, en cada grupo. Clasificarán al cuadrangular final provincial de Huancayo, los primeros de cada serie y el mejor segundo.