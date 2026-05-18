Un choque entre una mototaxi y una miniván dejó a dos personas son serias heridas cuando circulaba por la vía Piura-Catacaos, altura del fundo Suley. El accidente ocurrió pasada la medianoche de ayer domingo.

Los heridos fueron identificados como Andy V.S, conductor de la mototaxi sin placa de rodaje y Yimmi Y.I que manejaba el vehículo mayor de placa P4D-428. Ambos fueron evacuados al centro de salud de Catacaos por el personal de Serenazgo para ser atendidos por el médico de turno.

La policía de Catacaos inició las investigaciones para determinar responsabilidades que provocó este accidente. Los vehículos fueron retenidos y trasladados a la dependencia policial.

Los agentes policiales investigan si los conductores manejaban en estado de ebriedad.