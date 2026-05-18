Un choque entre una mototaxi y una miniván dejó a dos personas son serias heridas cuando circulaba por la vía Piura-Catacaos, altura del fundo Suley. El accidente ocurrió pasada la medianoche de ayer domingo.
Los heridos fueron identificados como Andy V.S, conductor de la mototaxi sin placa de rodaje y Yimmi Y.I que manejaba el vehículo mayor de placa P4D-428. Ambos fueron evacuados al centro de salud de Catacaos por el personal de Serenazgo para ser atendidos por el médico de turno.VER MÁS: La región Piura reporta 143 fallecidos por accidentes de tránsito
La policía de Catacaos inició las investigaciones para determinar responsabilidades que provocó este accidente. Los vehículos fueron retenidos y trasladados a la dependencia policial.
Los agentes policiales investigan si los conductores manejaban en estado de ebriedad.