Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas tras un violento accidente de tránsito registrado entre un bus interprovincial y un camión en la provincia de Sullana, en la región Piura.

El hecho ocurrió cuando un ómnibus de placa B8K-962, marca Mercedes Benz, impactó por alcance contra un camión Volvo de placa M4F-711, según informó la Policía Nacional del Perú.

Personal policial que realizaba patrullaje por la zona fue alertado por conductores y usuarios de la vía sobre el accidente, por lo que acudió de inmediato al lugar para brindar apoyo y atención prehospitalaria a las víctimas.

En la escena se confirmó el fallecimiento de dos personas identificadas con las iniciales S.S.R.A. y M.D.J.A., mientras que los heridos fueron evacuados al Hospital de Apoyo II de Sullana.

Entre los lesionados figuran Sara Alexandra Aguilar Zamora, de 23 años, quien fue diagnosticada con policontusiones por accidente de tránsito, y Francisco Torres Salvador, de 74 años, quien sufrió traumatismo múltiple.

La Policía inició las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades. En tanto, las unidades involucradas quedaron retenidas para las diligencias correspondientes.