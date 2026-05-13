Agentes de la comisaría de Cruceta, intervinieron a cuatro presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Terribles de Palomino” implicados en el presunto delito de hurto agravado, y recuperan una motocicleta que había sido hurtada la madrugada de ayer, en el centro poblado Cruceta, distrito de Tambogrande.

Se trata de Fernando José P.CH. (26), Cristian Adrián P.CH. (31), John Antony Fabian C.F. (30) y Dilber Alexis O.P. (25), quienes fueron intervenidos cuando se movilizaban en una mototaxi, de placa de rodaje 9906-UM. por inmediaciones de la calle Héroes del Cenepa, a la altura del Centro de Salud Cruceta.

La Policía recuperó la motocicleta de placa de rodaje 3486-GP, de propiedad del padre de la ciudadana T.L.Z.Y. (25), que había sido sustraída de su domicilio.

Al estar en flagrancia delictiva, las cuatro personas fueron puestas a disposición de la sede policial para continuar con las investigaciones de acuerdo a ley, en coordinación con el representante del Ministerio Público.