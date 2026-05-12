La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Flagrancia Delictiva de Piura, a cargo de la fiscal provincial María Angélica Lazo Alburqueque, obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra A.T.G. (30), investigado como presunto autor del delito de robo agravado en agravio de una pareja.

La medida fue sustentada por el fiscal adjunto provincial Jhon Frías Albán, quien presentó graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con el delito, entre ellos el acta de intervención policial, certificado médico legal y declaraciones de los agraviados, quienes reconocieron al imputado como uno de los presuntos autores del ilícito.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 07 de mayo, en el sector Los Algarrobos, cuando una pareja se encontraba estacionada en la avenida Raúl Mata de la Cruz y fue interceptada presuntamente por cuatro sujetos armados que se movilizaban en dos motocicletas.

Los investigados habrían despojado a las víctimas de cadenas de oro, dinero, tarjetas bancarias y otras pertenencias de valor. Con esta medida, el despacho fiscal asegura la presencia del investigado durante el desarrollo de las diligencias correspondientes y el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.