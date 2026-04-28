La Segunda Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Piura, a cargo de la fiscal provincial Sara Yarlequé, obtuvo se dicte 04 meses de prisión preventiva y se declare fundado el Proceso Inmediato en contra J.U.T.V. (46), investigado como presunto autor del delito de receptación agravada

La medida fue sustentada por la fiscal adjunta provincial Valery Pérez Yamuca, con graves y fundados elementos de convicción que vinculan directamente al investigado con la receptación de 02 unidades móviles, reportadas como sustraídas, encontradas en su vivienda durante un operativo policial tras el hurto de una de ellas.

Entre los elementos presentados están: las actas de intervención policial, de registro personal, de Registro Domiciliario e Incautación de Vehículos Menores, de Incautación de objeto de material de acero (vitroca o pluma), de inspección técnico policial.

Así como el acta de deslacrado, visualización, transcripción y lacrado de CD, registro de antecedentes penales por el mismo delito, las declaraciones de los policías intervinientes y de los agraviados, entre otros.

De acuerdo con los actuados fiscales, el pasado 23 de abril, personal policial luego de ser alertados del hurto de un mototaxi siguieron su rastro mediante el GPS, encontrándolo en la cochera de la vivienda del acusado, donde fue intervenido.