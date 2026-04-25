El fiscal provincial Luis Venegas Morales, del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón -Chulucanas, obtuvo se dicte 09 meses de prisión preventiva contra H.J.P.C (26), como presunto coautor del delito de robo agravado, en agravio del grifo “Don Antonio”.

Los hechos materia de investigación sucedieron el pasado 19 de abril, cuando un sujeto aún no identificado habría apuntado con un arma a las trabajadoras del grifo, las habría amenazado, robado su equipo celular junto a las ventas del día y huido en una moto lineal conducida presuntamente por el investigado.

El fiscal Venegas Morales presentó entre los principales y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito: el acta de denuncia verbal, de intervención policial, de registro personal al acusado, de incautación de equipo celular, de reconocimiento físico de personas.

Así como, un documento de Osiptel donde se reporta como sustraído el móvil incautado, el acta de visualización de video y las declaraciones de las agraviadas y policías intervinientes, entre otros.

H.J.P.C será ingresado al penal de Piura, desde donde afrontará el proceso que se le sigue como presunto coautor del delito de robo agravado, por el que podría ser condenado a no menos de 20 años de cárcel.