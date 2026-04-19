La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Catacaos, a cargo de la fiscal provincial Claudia Montero, obtuvo 09 meses de prisión preventiva contra J.C.V.L. (34), investigado por la presunta comisión del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, en agravio de su conviviente.

La fiscal adjunta Milagros Cahuaza Castillo, a cargo de la investigación, presentó graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con el delito, como: el acta de intervención policial, historias clínicas de la víctima, declaraciones testimoniales, entre otros.

Según los hechos materia de investigación, el pasado 10 de abril, el imputado habría atacado a la agraviada con un arma blanca luego de que esta decidiera poner fin a la relación sentimental. Presuntamente, el ataque habría ocurrido en presencia de su hijo de siete años quien pidió auxilio permitiendo la rápida intervención de vecinos y familiares para trasladarla al establecimiento de salud.

La pareja mantenía una relación de convivencia por más de diez años, fruto de la cual tienen dos hijos menores de edad.

J.C.V.L. será trasladado al penal de Piura, desde donde afrontará el proceso que se le sigue como presunto autor del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, por el que podría ser condenado a no menos de 30 años de cárcel.