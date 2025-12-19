El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Piura, a cargo de la fiscal provincial Carolina Córdova, obtuvo que el Juzgado de Investigación Preparatoria de turno dicte nueve (09) meses de prisión preventiva contra J.T.C. (68), investigado por el delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de F.G.A.C.N. (11).

La medida fue sustentada por la fiscal adjunta provincial Ana Ivonne Valdiviezo Valera, quien presentó graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos ocurridos el 09 de diciembre del presente año, en el interior de la vivienda donde ambos residían.

Según la investigación fiscal, el imputado habría realizado tocamientos indebidos a su hijastra de 11 años, además de besar a la menor en contra de su voluntad, mientras esta se encontraba durmiendo.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó y obtuvo diversas diligencias urgentes, entre ellas la pericia psiquiátrica del investigado, así como la adopción de medidas de protección a favor de la menor agraviada, con el fin de salvaguardar su integridad física y emocional, además de otras actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.