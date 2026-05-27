El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco dictó siete meses de prisión preventiva contra Kristian Advíncula, alias “Color” o “Jayo”, investigado por los presuntos delitos de estafa agravada y banda criminal en agravio de los hermanos Vallejos.

La medida fue obtenida por la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a través del fiscal adjunto provincial Oscar Salazar Rivera, durante la audiencia realizada el 22 de mayo.

La investigación se inició por hechos ocurridos el 23 de mayo de 2025, relacionados con una presunta compra fraudulenta de vehículos de segunda mano mediante la plataforma Marketplace y la aplicación WhatsApp. El contacto habría sido iniciado por una persona identificada como “Rosita Jiménez”.

Según la tesis fiscal, los agraviados realizaron el depósito de 19 mil soles en una cuenta bancaria proporcionada por los investigados como parte de la supuesta transacción.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó que Advíncula habría participado activamente en la obtención de la cuenta bancaria donde se depositó el dinero y, posteriormente, en el retiro y distribución del monto entre los presuntos integrantes de la organización, entre ellos Kevin Figueroa, Wagner Veramendi y Pol Contreras.

Asimismo, la Fiscalía acreditó la existencia de peligro de fuga y obstaculización de la investigación, debido a que el investigado no cuenta con arraigo en el país y habría desaparecido el equipo celular que presuntamente utilizó para cometer los hechos.

Respecto a la investigada Rosa Gonzales, el órgano jurisdiccional dispuso comparecencia con restricciones, al considerar que sí cuenta con arraigo domiciliario y familiar. Además, se le impuso reglas de conducta y el pago de una caución económica de 3 mil soles en un plazo de diez días.