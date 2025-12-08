El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para el suboficial de la PNP Mell Gipson Sancarranco Vega, quien habría vendido el celular Iphone 11 que era de Anthony Camizán Guerrero que, desde hace más de tres años, se encuentra desaparecido en Piura.

La medida fue dictada en una audiencia que se desarrolló ayer, contra el efectivo policial que será investigado por presunto encubrimiento real y obstrucción a la justicia agravado, en el caso de la desaparición del joven universitario que desapareció desde agosto del 2022.

La decisión judicial fue efectuada ante el hallazgo del equipo móvil iPhone 11 y que fue el motivo para que el representante del Ministerio Público realice el requerimiento de dicha medida, la cual fue aceptada por el magistrado del Poder Judicial, que dispuso que el suboficial sea investigado en prisión.

Ante esta medida, Junior Camizán, hermano del desaparecido Anthony, dejó un mensaje en su cuenta personal de Facebook.

“La justicia avanza y nada ni nadie nos detendrá. Agradezco de corazón a mi familia, a mis amigos y a los buenos policías que sí cumplen su deber con honestidad. Gracias por no soltarme en esta lucha tan larga y dolorosa. Cada paso que damos es gracias a ustedes”, dijo.

Señaló que continuarán en la lucha. “Aquí seguiremos firmes, sin rendirnos, hasta que los culpables paguen por todo el daño y sufrimiento que te hicieron pasar”, dijo Junior Camizán que añadió que, “esas lágrimas de mis padres son sagradas y serán su peor castigo para todo aquel involucrado”.

Cabe recordar que el último jueves 4 de diciembre, el suboficial de la PNP Edixon Rone Córdova Godos, acusado de la desaparición del joven universitario Anthony Camizán Guerrero, declaró en las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la ciudad de Piura.