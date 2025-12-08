Un chofer de una motofurgón falleció tras un violento choque con un automóvil en la carretera Panamericana Norte, en el tramo entre Piura-Sullana, en la provincia de Piura.

El accidente se registró la mañana del domingo 7 de diciembre a la altura de la empresa Backus, donde sufrió el choque que hizo que terminara fuera de la vía y entre su vehículo.

Policías y personal del SAMU lo auxiliaron y trasladaron al Hospital Santa Rosa de la ciudad de Piura, pero luego lamentablemente dejó de existir.

Mientras nque por otro lado, un motociclista quedó mal herido, al sufrir un accidente con un automóvil alrededor de las 6 de la mañana del mismo domingo en la intersección de las avenidas Progreso con Las Flores, a la altura de la urbanización San Bernardo, en el distrito Castilla.

El accidente involucró al vehículo de placa C6U-360 y una motocicleta color negra de matrícula 9124-CP. Se conoció que, debido al choque, los ocupantes del automóvil abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga, dejando herido al motociclista que fue trasladado al Cesamica de Cossío del Pomar, para ser atendido por el personal médico.