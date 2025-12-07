Los 3027 “ladrillos” de clorhidrato de cocaína que la Policía incautó en el sector Alto Chira de la provincia de Sullana, habrían sido trasladados desde del Vraem a la provincia de Sullana e iba ser enviada por el puerto de Paita y vía marítima, hacia Europa, donde está valorizada en aproximadamente 150 millones de dólares.

[PUEDES VER: Detectan fisuras y otras deficiencias en obra de S/5 millones]

La droga había llegado hasta Sullana, procedente del Vraem (sigla del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), al parecer, a bordo de varios vehículos para que no sea detectada por los agentes policiales.

Luego en el sector Alto Chira, había sido acopiada para ser camuflada, al parecer, con productos, entre ellos, plátanos y a bordo de camiones o contenedores sería llevada hasta el puerto de la localidad de Paita, donde luego iba ser sacada vía marítima y trasladada hasta el exterior, al parecer, Europa, donde es muy solicitada y cotizada.

Se conoció que el precio por cada kilo de clorhidrato de cocaína en el Perú, bordea casi los 1,500 dólares. Mientras que, en el exterior, su precio llega a costar hasta 50,000 dólares por ese mismo peso en Europa.

El cargamento de las tres toneladas de dicha droga incautada en la localidad de Sullana, superaría los 150 millones de dólares, precio que es muy tentativo para los narcotraficantes que usan esta modalidad para venderla en dicha parte del mundo.

Fue personal policial de la División de Investigaciones Especiales (Divines) de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de Lima, quienes intervinieron un vehículo cuando descargaba productos en un predio del centro poblado de Somate Alto, en Sullana. Ahí, descubrieron los 3027 “ladrillos” de alcaloide de cocaína.