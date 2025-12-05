Las autoridades sancionaron y clausuraron una farmacia que no contaba con la documentación respectiva para funcionar en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana.

En uno de los establecimientos ubicado en el asentamiento Esteban Pavletich, detectaron que no tenía la licencia de funcionamiento, ni certificado de sanidad vigente. Asimismo, no contaba con la rotulación visible de los profesionales y técnicos de salud.

A la vez, no contaba con la autorización sanitaria y, además, la propietaria no les permitió el ingreso para realizar la inspección de medicamentos. Ante esto, fue clausurado por 15 días y multado con el 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Asimismo verificaron otras farmacias situadas en el asentamiento El Porvenir y otros sectores de Bellavista.

El operativo fue realizado por los fiscales Sara Vidal y Kevin Antón de la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Sullana, con la participación del personal de Fiscalización de la Municipalidad de Bellavista y representantes de la Dirección Regulación y Fiscalización Sanitaria (DIRFIS) y Serenazgo.

La Fiscalía recomendó a la municipalidad y a la DIRFIS continuar con los procedimientos administrativos y jurisdiccionales correspondientes para garantizar la seguridad y salud pública en dicho distrito.