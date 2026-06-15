La jueza del Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de San Román dictó cinco meses de prisión preventiva contra Martín Trujillo Condori, investigado por la presunta comisión del delito aduanero en la modalidad de contrabando, en agravio del Estado Peruano, representado por la Procuraduría Pública de SUNAT-Aduanas.

De acuerdo con la tesis fiscal, el investigado habría sido intervenido cuando conducía un vehículo por la carretera Moho - Huancané, transportando una importante cantidad de cigarrillos de procedencia extranjera que presuntamente ingresaron al territorio nacional sin haber sido sometidos al control aduanero correspondiente.

La mercancía incautada, valorizada en aproximadamente S/ 8 millones 643 mil, superaría ampliamente el límite establecido por la ley para configurar el delito de contrabando. Según la Fiscalía, los productos habrían ingresado al país por la frontera entre Perú y Bolivia, eludiendo los controles aduaneros, siendo posteriormente trasladados hacia la ciudad de Juliaca, donde fueron intervenidos por las autoridades.

La magistrada, luego de escuchar los argumentos de las partes en audiencia, concluyó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos. Además, considerando que carece de arraigos que aseguren su presencia durante las pesquisas y teniendo en cuenta que la prognosis de pena sería de 8 años de cárcel, ordenó su internamiento en el Establecimiento Penitenciario.