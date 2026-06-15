La reciente intervención de árboles en distintos sectores del distrito de Cayma generó cuestionamientos por algunos ejemplares inventariados que fueron cortados de manera inadecuada, sin que se conozcan los criterios técnicos que justificaron estas acciones.

Francisco Robert, especialista en manejo de árboles, señaló que varios de los plantones intervenidos forman parte del inventario realizado en 2020, razón por la cual cuentan con placas de identificación. Uno de los casos observados corresponde al árbol identificado con el código A030, del cual solo quedó el tronco tras la intervención.

Según explicó, si bien este tipo de corte no necesariamente provoca la muerte inmediata del árbol, sí afectar su desarrollo, crecimiento y la función ambiental que cumple dentro del ecosistema urbano.

“El árbol puede sobrevivir, pero dejarlo sin hojas impacta en su crecimiento y en los beneficios que brinda a la población”, indicó.

El especialista cuestionó especialmente las labores realizadas durante los últimos cuatro meses en el parque Simón Bolívar, la urbanización Los Ingenieros, el parque de León XIII y el vivero municipal, donde se ejecutaron podas en fresnos y otras especies.

Asimismo, observó que mientras algunos árboles fueron sometidos a intervenciones drásticas, otros ejemplares que requerían mantenimiento, como el retiro de ramas u hojas secas, no recibieron atención.

Robert precisó que las podas son necesarias en determinados casos, pero deben realizarse luego de una evaluación técnica que sustente la intervención. Añadió que estas acciones deben responder a razones justificadas, como riesgos para la seguridad pública, problemas fitosanitarios o conflictos con infraestructura, además de ejecutarse mediante técnicas adecuadas para evitar daños al árbol.