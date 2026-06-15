El Perú enfrenta un déficit en la disponibilidad de sangre para atender emergencias médicas, cirugías, tratamientos oncológicos y otras necesidades hospitalarias.

Según cifras citadas por especialistas del sector salud, el país requiere entre 624,000 y 640,000 unidades de sangre al año. Sin embargo, en años previos la colecta nacional apenas superó las 400,000 unidades.

A ello se suma otro desafío: la baja participación de donantes voluntarios y recurrentes, considerada clave para garantizar un abastecimiento estable y seguro.

Predomina la donación por reposición

De acuerdo con datos del sector salud, durante 2023 el 77% de las donaciones de sangre en el país se realizó bajo la modalidad de reposición, mientras que solo el 23% correspondió a donaciones voluntarias.

Este sistema implica que familiares o amigos donen sangre cuando un paciente la necesita, lo que genera una respuesta reactiva frente a emergencias y tratamientos prolongados.

La doctora Ina Pérez, médica jefe del Banco de Sangre y Red de Medicina Transfusional de Auna Perú, advirtió que apenas el 1.36% de la población peruana dona sangre de manera recurrente.

“Necesitamos pasar de un modelo reactivo a una cultura de prevención, donde la donación sea voluntaria y recurrente”, señaló la especialista.

Crece la demanda de transfusiones

La necesidad de hemocomponentes continúa aumentando en los establecimientos de salud.

Según información del Banco de Sangre de Clínica Delgado, durante 2025 se realizaron 12,953 transfusiones, cifra que representó un incremento de 17.4% respecto al año anterior.

Más de la mitad de estas transfusiones fueron destinadas a pacientes oncológicos, mientras que durante el primer cuatrimestre de 2026 el 41.8% correspondió a personas mayores de 64 años.

Los especialistas destacan que contar con reservas suficientes permite atender oportunamente a pacientes con cáncer, personas sometidas a cirugías complejas, víctimas de accidentes y pacientes internados en unidades de cuidados intensivos.

Importancia de fomentar la donación voluntaria

Los expertos señalan que una cultura de donación voluntaria contribuye a garantizar la disponibilidad permanente de sangre y hemocomponentes en los bancos de sangre del país.

Asimismo, destacan que la sangre no puede fabricarse artificialmente, por lo que depende exclusivamente de la solidaridad de los donantes.

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, diversas instituciones públicas y privadas desarrollan campañas para promover la donación voluntaria y derribar mitos que aún limitan la participación ciudadana.

¿Quiénes pueden donar sangre?

Los especialistas recuerdan que para donar sangre se deben cumplir ciertos requisitos básicos relacionados con la edad, el peso y el estado general de salud.

Entre los principales criterios se encuentran:

Presentar DNI o pasaporte.

Tener entre 18 y 60 años.

Pesar al menos 50 kilos.

Gozar de buena salud el día de la donación.

Acudir hidratado y descansado.

No realizar ayuno prolongado.

Cumplir con la evaluación médica previa.

Además, los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres hasta tres veces, respetando un intervalo mínimo de tres meses entre cada donación.