La exitosa comedia musical “Los hombres no lloran”, protagonizada por Rodrigo Sánchez Patiño, Pablo Saldarriaga, Gabriel Calvo y Nicolás Galindo, llega a Tacna marcando el inicio de la temporada de los grandes eventos en el mes de la reincorporación de la Ciudad Heroica.

Sánchez Patiño recuerda que esta comedia nació en el 2024, inicialmente solo con dos fechas en la “Peña del Carajo”, pero les fue tan bien que tuvieron que habilitar dos fechas y luego se prolongó por un año y más, todo “sold out” (agotado) y finalmente salieron a Cusco y Arequipa.

Comedia reúne a cuatro amigos

Ahora llegan a Tacna, con mucha emoción de hacer lo que les gusta: actuar, reír y cantar con todo el público, en el Centro de Convenciones Jorge Basadre hoy sábado 1 de agosto a las 20 horas.

En una rueda en prensa contaron lo que significa esta comedia que reúne a cuatro amigos que están a la expectativa de la boda de un quinto que no aparece, y empiezan a hablar de sus amores, desamores, recuerdos hilarantes y toques conmovedores, todo esto mezclado con los hits musicales más recordados que marcaron una época, como para cantarlos a todo pulmón.

Antes “galanes”, ahora “galones”

Gabriel Calvo adelanta que hay historias que la gente tendrá que dilucidar si son reales o no porque los personajes llevan sus mismos nombres. Nicolás Galindo apunta que Calvo y Sánchez Patiño “tienen material de sobra como galanes de tantas novelas, tantos protagónicos, en el boom de las telenovelas peruanas”. “Ahora ya no soy galán, soy galón”, aclara Gabriel Calvo.

Rodrigo advierte que la obra empieza con los cuatro hombres en paños menores, pero “todo bien cuidado y justificado”. Gabriel responde que también al final se pueden tomar fotografías con todo el público, pero siempre en orden “porque hay señoras que se emocionan con Rodrigo y lo tocan”. “Algunas abuelitas, sobre todo las octogenarias”, aclara Pablo Saldarriaga muy risueño.

El evento, cuyas entradas se venden en Teleticket, promete ser una noche llena de risas, historia y música, contadas por cuatro amigos que mostrarán si es cierto o no que “Los hombres no lloran”.