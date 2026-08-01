El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, recuperó su libertad luego de permanecer detenido por una denuncia por presunta agresión física y psicológica contra una mujer.

Tras salir, rechazó las acusaciones y señaló que brindará las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

“Rechazo rotundamente todo lo que se me ha imputado por una agresión psicológica y, peor aún, por violencia familiar”, declaró el legislador ante la prensa.

También indicó que quedó en libertad tras cumplirse los plazos legales previstos para este tipo de casos y precisó que su relación con la denunciante terminó hace aproximadamente seis meses.

Pérez Mallqui también manifestó que rechaza toda forma de violencia contra la mujer y sostuvo que esta experiencia lo impulsará a promover iniciativas orientadas a fortalecer la protección de los derechos de las partes involucradas en este tipo de procesos.