Un motociclista perdió la vida la mañana de este sábado agosto tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Santa Rosa. El hecho se registró en el carril derecho con dirección al sur y ocasionó congestión vehicular mientras se desarrollaban las diligencias de las autoridades.

Hasta el momento, la identidad del conductor no ha sido confirmada. Su cuerpo quedó tendido sobre la vía, por lo que el tránsito permaneció restringido durante varias horas hasta que concluyeron las actuaciones correspondientes del Ministerio Público.

¿Qué se sabe del accidente?

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente aún son materia de investigación. De manera preliminar, una de las hipótesis plantea que el motociclista habría sido impactado por un camión, aunque esta versión todavía deberá ser corroborada por las autoridades a cargo del caso.

Tras el accidente, personal de Lima Expresa y efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para atender la emergencia y asegurar la zona. Las acciones se mantuvieron hasta la llegada del representante del Ministerio Público, quien autorizó el levantamiento del cuerpo.

Más tarde, la concesionaria informó que el procedimiento fiscal había concluido y que el tránsito pudo restablecerse con normalidad. A través de sus redes sociales, comunicó que el fiscal se presentó en la zona y que la circulación en sentido al sur quedó completamente habilitada alrededor de la 1:42 p. m.

Al cierre de esta información, las autoridades no habían confirmado la identidad del motociclista fallecido. De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre vestía un polo negro de manga larga, shorts y zapatillas blancas al momento de ser encontrado sobre la vía.