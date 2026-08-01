La Policía Nacional del Perú ejecutó un megaoperativo en distintos sectores de Lima Norte durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado 1 de agosto. La intervención permitió rescatar a más de 70 mujeres extranjeras que serían presuntas víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, además de obtener otros resultados vinculados a la lucha contra la criminalidad.

De acuerdo con la oficina de prensa del Ministerio del Interior, el despliegue policial se realizó como parte de las acciones orientadas a reforzar el control territorial y enfrentar las actividades ilícitas en zonas previamente identificadas. El operativo estuvo encabezado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, junto con altos mandos de la Región Policial Lima y del Escuadrón Verde.

Fuente: Ministerio del Interior.

Durante las intervenciones, los agentes realizaron acciones simultáneas de prevención, control e investigación en diferentes puntos de Lima Norte. Como resultado, fueron intervenidas 400 personas, entre ellas ocho requisitoriados, y se logró la desarticulación de seis bandas criminales.

Además, la Policía incautó una importante cantidad de droga durante las diligencias. Todo el material decomisado quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

La Policía informó que los ciudadanos extranjeros intervenidos fueron derivados a la Superintendencia Nacional de Migraciones. Esa entidad realizará las diligencias que correspondan de acuerdo con sus competencias.

El Ministerio del Interior indicó que este tipo de operativos continuará desarrollándose en Lima y otras regiones del país. La estrategia busca fortalecer las acciones contra las organizaciones criminales, recuperar espacios públicos y combatir las actividades ilícitas.