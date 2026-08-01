Graves delitos como extorsiones, secuestros y hasta crímenes por encargo son presuntamente digitados en algunas ocasiones desde un centro penitenciario. Eso lo saben muy bien los detectives del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo y los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

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Por ello, la madrugada de ayer, en el marco del denominado “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana”, se ejecutó de manera sorpresiva un riguroso operativo de revisión extraordinaria en el establecimiento penitenciario El Milagro, en Trujillo.

EL OBJETIVO

De acuerdo con la versión policial, el objetivo de este tipo de diligencias es cortar de raíz la capacidad de mando y control de bandas delincuenciales y organizaciones criminales, impidiendo que desde el interior de la cárcel coordinen delitos externos, ordenen acciones violentas y planifiquen fugas, motines o tomas de rehenes.

En ese sentido, se realizó una búsqueda exhaustiva de armas, celulares, drogas, chips y otros elementos prohibidos.

DIRECTO

La requisa se centró íntegramente en el pabellón Nº 13 y se inspeccionó doce celdas donde conviven alrededor de 130 internos de alta peligrosidad. Se revisó al detalle cada espacio. También entre prendas de vestir y colchones.

El operativo se inició a las 10 de la noche del último viernes y concluyó a las 02:45 del sábado. La intervención se realizó respetando estrictamente el marco normativo y los derechos humanos.

En esta ocasión la Policía Nacional no detalló lo que se incautó en las celdas de los internos y se limitó a indicar que se hallaron objetos no permitidos como herramientas y aparatos de comunicación que pueden ser adaptados para fines ilícitos.

Los dispositivos son analizados por los peritos correspondientes bajo la dirección del Ministerio Público.