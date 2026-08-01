Después de un paciente trabajo de investigación, personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPROVE) de la Región Policial La Libertad logró intervenir a un hombre vinculado a un caso de extorsión.

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Se trata de Rodrigo Ruiz Cerna (26), quien presuntamente había exigido al propietario de una moto el pago de S/2 mil para devolverle su vehículo que le habían robado días antes en Trujillo.

Como resultado de las acciones de inteligencia e investigación, los agentes del orden lograron ubicar y detener en flagrancia a Rodrigo Ruiz.

Ahora este sujeto es investigado por el Ministerio Público por su presunta participación en el delito de extorsión. Se sigue los pasos de otros presuntos cómplices de este hecho delictivo.