La Municipalidad Distrital de La Yarada Los Palos colocó la primera piedra del proyecto “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en el empalme de la Carretera Costanera hasta el empalme de la vía vecinal Z”, una importante obra que mejorará el acceso y la seguridad vial de los vecinos de La Yarada Alta, Arunta, Alfonso Ugarte, Andamarca, Agropecuaria San Bartolomé, Agropecuaria Industrial Las Palmeras II, Alto Miraflores y otros sectores aledaños.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde distrital Samuel Cueva Huisa, acompañado por el consejero de Candarave Yancarlo Acero Arias; el consejero de Tacna Fredd Calizaya Yapura; el presidente de la Directiva de las Asociaciones Agrarias del distrito La Yarada Los Palos René Huisa Nieto y la representante de la empresa R y S Ingenieros Contratistas y Consultores SRL, quienes participaron en el acto simbólico.

Tienen 150 días de plazo

La intervención contempla la pavimentación de la vía, la construcción de alcantarillas, la implementación de señalización horizontal y vertical, medidas de seguridad y salud en el trabajo, acciones de mitigación ambiental y un programa de educación vial.

Con una longitud de 7.647,76 metros (7.64776 kilómetros), la obra demanda una inversión de S/ 8’535,203 y será ejecutada bajo la modalidad de contrata, con un plazo de 150 días calendario, consolidándose como una intervención estratégica para fortalecer la conectividad y promover el desarrollo económico y social de La Yarada Alta.