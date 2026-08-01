La tragedia rondó la tarde del último viernes por el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, cuando fuertes vientos provocaron que un pesado letrero de una tienda se desplomara y cayera sobre la vereda. Afortunadamente ninguna persona se encontraba en el lugar en ese preciso momento.

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Vecinos y personal del serenazgo de Huanchaco retiraron dicha estructura y resguardaron la zona hasta constatar que el riesgo había pasado.

Las ráfagas de viento se empezaron a registrar desde la 1 de la tarde del último viernes en diversas zonas de la región La Libertad, incluida la ciudad de Trujillo.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi advirtió que ráfagas de hasta 45 km/h podrían golpear toda la costa norte, en medio de un contexto de calor anómalo y bajo alerta roja por altas temperaturas

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante las condiciones climáticas y reportar cualquier incidencia al Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (Coep).