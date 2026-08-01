Afortunadamente no se reportó personas heridas.
Afortunadamente no se reportó personas heridas.

La tragedia rondó la tarde del último viernes por el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, cuando fuertes vientos provocaron que un pesado letrero de una tienda se desplomara y cayera sobre la vereda. Afortunadamente ninguna persona se encontraba en el lugar en ese preciso momento.

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Vecinos y personal del serenazgo de Huanchaco retiraron dicha estructura y resguardaron la zona hasta constatar que el riesgo había pasado.

Las ráfagas de viento se empezaron a registrar desde la 1 de la tarde del último viernes en diversas zonas de la región La Libertad, incluida la ciudad de Trujillo.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi advirtió que ráfagas de hasta 45 km/h podrían golpear toda la costa norte, en medio de un contexto de calor anómalo y bajo alerta roja por altas temperaturas

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante las condiciones climáticas y reportar cualquier incidencia al Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (Coep).

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