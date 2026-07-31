Mediante el Informe de Acción de Oficio Posterior N°029-2026-OCI/0424.AOP, la Contraloría General de la República puso en evidencia que el Ministerio Público en la región La Libertad accedió a los servicios de una empresa que estaba impedida de contratar con el Estado dentro de la provincia de Trujillo.

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Según la revisión efectuada por la Unidad Funcional de Análisis de Información de la Vicecontraloría de Control Gubernamental, se emitió una alerta en la que se advertía que en el año 2024 el Ministerio Público de La Libertad habría contratado a la empresa MAXIM TELECOM S.A.C., a pesar de que su gerente general era Hermes Lizarraga Aguirre, quien se encontraba impedido de contratar con el Estado dentro del ámbito de la competencia territorial de su cónyuge, Yhajaira Zegarra Díaz, actual regidora de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

EL SERVICIO

De acuerdo con el informe de control, el 15 de marzo de 2024 la Fiscalía contrató a la empresa Maxim Telecom S.A.C. para ejecutar el servicio de “Revisión técnica vehicular a la flota del Ministerio Público”, por un monto de S/ 4,200.

El órgano de control también revisó el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses y corroboró que la regidora Mirella Zegarra declaró a inicios de 2024 que Hermes Rafael Lizárraga Aguirre era su cónyuge .

Además, mediante la consulta de la partida registral de MAXIM TELECOM S.A.C. en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), se verificó que Lizárraga Aguirre ejerció el cargo de gerente general de la empresa desde el 5 de mayo de 2021 hasta el 1 de junio de 2024.

En ese sentido, se evidenció que la entidad contratante se ubica dentro del ámbito territorial donde la regidora Yhajaira Zegarra ejerce funciones como autoridad municipal, situación que configura el impedimento previsto en las normas sobre contrataciones del Estado.