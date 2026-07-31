En la región Junín se estima un aproximado de 40 mil empresas que vienen operando en los diversos espacios económicos. Según dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, José Luis García Terrazos, estas podrían verse afectadas, según la cantidad de trabajadores, con el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1300, y, según el sector empresarial, se espera que no reduzca la competitividad de los formales.

“El 75% de la economía nacional es informal, entonces, si se va a desmotivar que los emprendimientos sean formales por los costos que implican su subsistencia, el riesgo es que opten por sobrecostos, desempeñarse en el sector informal, generando un impacto en la recaudación tributaria”, explicó García terrazos.

En su mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori, complementó que el incremento de la RMV a S/1300, estaría acompañado de un bono único compensatorio para las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes), pero los empresarios, a través del presidente de la CCH, también piden que se flexibilicen algunos requisitos para los formales.

“Así como se ha propuesto un bono compensatorio, la idea sería extenderlo hacia la mediana empresa, pero a la vez, minimizar las barreras burocráticas en las municipalidades, que suelen entorpecer la formación de una Mype con los requisitos, para ser formales. En algunos países se les da 2 a 3 meses para que se formalicen, mientras operan”, acotó el presidente de la CCH.

Otra de las opciones que propuso el empresario, es que las empresas deberían ser diferenciadas, acorde a sus ingresos, tipo de operatividad y cantidad de trabajadores.