Majestuosa presentación en el Complejo Arqueológico de Narihualá, fue el espectáculo “Desde el origen”, concierto de gala que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura presentó para celebrar el XVI aniversario del Ministerio de Cultura.

El espectáculo, además de música, ofreció dos números de danzas y sonidos ancestrales que fue del agrado de cientos de asistentes, producidos por la orquesta de instrumentos ancestrales Num Loct, que busca integrar las distintas manifestaciones del patrimonio cultural material e inmaterial de la región.

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ESPECTÁCULO

El concierto musical estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Piura que contó con un repertorio donde se combinó música clásica, composiciones peruanas y obras representativas del folclore nacional.

Este evento fue en el marco del XVI aniversario del Ministerio de Cultura, donde el arte, la música y el patrimonio se unieron en uno de los sitios arqueológicos más representativos de la región Piura, brindando una experiencia que puso en valor nuestra identidad cultural y promovió el encuentro entre el arte y la ciudadanía, ávida de cultura.