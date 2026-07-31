El suboficial de segunda PNP Manuel Loza Quispe perteneciente a la Policía Fiscal resultó herido por proyectil de arma de fuego la noche de ayer y fue evacuado de urgencia al hospital Hipólito Unanue. Ingresó por el servicio de Emergencia de ese nosocomio y le diagnosticaron “trauma abdominal abierto por arma de fuego”; después fue sometido a una intervención quirúrgica para salvarle la vida y en la actualidad permanece en el servicio de Cirugía del cuarto piso del hospital Unanue con la salud estable.

Incidente de tiro

Sobre la lesión al agente de la PNP, se conoció que habría sido producto de un incidente de tiro, ocasionado por otro policía con grado de suboficial de tercera de apellido Colque, de 20 años de edad y de reciente egreso de la Escuela Técnica de la PNP, cuando se encontraban al interior de una camioneta policial por el distrito de Pocollay, a las 19 horas aproximadamente, presuntamente durante un patrullaje o diligencia.

Evacuación e investigación

El policía herido fue trasladado al nosocomio local en el mismo vehículo, en estado semi inconsciente, y recibió la atención inmediata del personal médico de turno en el servicio de Emergencia. Tras la evaluación preliminar, fue estabilizado y derivado al área de Traumashock, mientras un fiscal con otros policías de la sección Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) llegaron al nosocomio para el proceso de investigación.

Lo operan

Pasado las 22 horas el suboficial Loza fue sometido a una operación que demandó varias horas para la extracción de un proyectil; mientras el agente sindicado de protagonizar el disparo quedó con detención preliminar para las investigaciones.

Conductor de vehículos

Se conoció que el policía herido era un buen conductor de los vehículos policiales del Depincri. El domingo último estuvo a cargo de una móvil policial que participó en el operativo con intervención de un camión cargado de mercadería de contrabando y del bus que embistió a los patrulleros en el sector de Palquilla de la carretera Tacna-Tarata.

Ayer por la noche Loza estuvo a cargo del volante de una camioneta de la Policía Fiscal y recibió el proyectil por la espalda, del agente que estaba sentado en el asiento posterior del vehículo y habría estado manipulando un arma de reglamento de forma negligente.

Jefe policial

El general PNP Helbert Luna Velarde, jefe policial de Tacna, y otros oficiales de su comando también acudieron al hospital Hipólito Unanue para indagar por la salud del suboficial Loza, pero aún no dieron alguna versión oficial sobre el avance de las investigaciones.