Sin una vivienda a dónde regresar y prácticamente sin un entorno familiar que se haga cargo de ella, Lourdes Vilca Otazu permanece internada desde el último 25 de julio en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza. La mujer fue encontrada deambulando por las calles del Cercado de Arequipa y trasladada al establecimiento por agentes de la comisaría de Palacio Viejo.

Tras ser evaluada por el servicio de Psiquiatría, los especialistas determinaron que presenta una discapacidad intelectual leve. Por su diagnóstico no amerita una hospitalización psiquiátrica prolongada; sin embargo, Lourdes necesita supervisión, cuidados y un espacio seguro debido a su condición de vulnerabilidad y a sus antecedentes de ingresos recurrentes por problemas relacionados con su salud mental.

Aunque tiene hermanos, ellos no se hacen cargo de su atención y su caso es visto por el Centro de Emergencia Mujer de Arequipa y el Sexto Juzgado de Familia.

El hospital pide a ambas instituciones a resolver su situación con urgencia para que Lourdes pueda ser trasladada a un albergue o centro especializado donde pueda ser atendida, ya que permanece en una camilla del área de emergencia.