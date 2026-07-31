Frente a la creciente pérdida de identidad cultural que enfrenta la región, estudiantes del III ciclo de Artes Visuales de la Universidad Nacional de Arte Ignacio Merino se unieron para impulsar “Color y Memorias”, un proyecto de murales artísticos que transforma los muros exteriores de la Casa Hogar Santa Teresa de Jornet, en un homenaje vivo a las raíces piuranas.

“Con ‘Color y Memorias’, el arte se convierte en un recordatorio vivo de la historia, las tradiciones y los valores que nos definen como piuranos” , afirma la Lic. Ruth Sernaqué Navarro, coordinadora de este proyecto.

Más adelante, explicó que “esta propuesta artística nos hace reflexionar sobre la pérdida de la identidad cultural en Piura, transformando el espacio público en un punto de encuentro con nuestras raíces y a través de un trabajo colectivo muralistas busca que la ciudadanía reconozca y valore su herencia histórica”.

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ANCESTRAL

Los estudiantes elaboraron tres murales dedicados a la riqueza ancestral de las culturas Vicús, Tallán y las Capullanas, recuperando motivos y símbolos que forman parte del legado prehispánico de la región.

Los jóvenes artistas buscan al mismo tiempo dar reconocimiento y valor a la labor que realiza la Casa Hogar Santa Teresa de Jornet y como homenaje realizaron un retrato de la madre fundadora del asilo, tendiendo así un puente entre la memoria histórica y los valores de servicio y entrega que representa la institución.

Ellos fueron guiados por la artista Bárbara Velásquez, más conocida como “Barjoan”, muralista piurana cuya obra se caracteriza por escenas donde la figura humana y el mundo animal conviven en composiciones llenas de simbolismo, generando relatos visuales que conectan afecto y naturaleza.

Con esta propuesta, la Universidad Nacional de Arte Ignacio Merino reafirma su compromiso con la formación artística vinculada al territorio y la memoria, consolidando el arte mural como una herramienta de cambio social en la región de Piura.

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SOLIDARIDAD

El compromiso social de los estudiantes de la UNA Ignacio Merino no se detiene en los murales. El mismo reconocimiento hacia la Casa Hogar que inspiró el retrato de su madre fundadora da vida ahora a una nueva iniciativa: la campaña solidaria “Conectando generaciones”.

Esta acción es impulsada por estudiantes del V ciclo de las especialidades de Pintura y de Producción en Diseño Gráfico y Artes Publicitarias, que consiste en una colecta de donativos que será entregada al asilo de ancianos, hoy viernes 31, una mañana creativa de actividades y un show pensado para generar un ambiente de diversión y acompañamiento junto a los adultos mayores.