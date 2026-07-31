Un hombre de unos 30 años murió atropellado la madrugada del jueves 30 de julio en la Carretera Central (Jauja-Huancayo), a la altura del distrito de Huaripampa. El conductor responsable se dio a la fuga.

El accidente ocurrió a las 2:00 de la madrugada cerca del estadio municipal, cuando la víctima retornaba de un evento deportivo por Fiestas Patrias.

Debido a graves lesiones craneales, quedó registrado como NN. Vestía chompa y buzo plomo, polo azul y zapatillas negras con franja blanca. Pobladores expresaron su indignación porque el cadáver permaneció en la vía por más de ocho horas, superando las 8:00 de la mañana a la espera del fiscal para el levantamiento.

La Policía Nacional investiga el caso por homicidio culposo y omisión de socorro. Se revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo fugitivo y capturar al responsable de la tragedia vial.