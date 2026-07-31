El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima presentará lloviznas dispersas entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto. El evento también alcanzará otros sectores de la costa peruana, desde Piura hasta Tacna.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, estas condiciones estarán asociadas al fortalecimiento de los vientos provenientes del sur frente al litoral peruano. Este escenario favorecerá el aumento de la humedad y la presencia de mayor cobertura nubosa en distintas zonas costeras.

Zonas con mayor presencia de llovizna

En Lima Metropolitana, los mayores acumulados de precipitación se concentrarían en los distritos ubicados en la zona sur de la capital. Según el Senamhi, estos sectores podrían registrar valores cercanos a los 2 milímetros de agua, equivalentes a dos litros por metro cuadrado.

En el resto de la ciudad, las lluvias ligeras alcanzarían acumulados de hasta 0.5 milímetros. Estas condiciones estarán acompañadas por un ambiente con mayor humedad durante los próximos días.

El organismo meteorológico señaló que la mayor presencia de nubosidad podría generar episodios de niebla y neblina, principalmente durante la noche, madrugada y las primeras horas de la mañana. Estas condiciones se presentarían con mayor frecuencia en áreas cercanas al litoral.

El incremento de la humedad responde a la influencia de los vientos del sur sobre la costa peruana. El Senamhi indicó que este comportamiento es parte de un evento que afectará diferentes puntos del litoral nacional.

Pese al predominio de cielos cubiertos y humedad, el Senamhi prevé que algunas zonas de la costa podrían registrar intervalos de brillo solar durante las tardes. Esto dependerá de las condiciones atmosféricas que se presenten en cada sector.

El pronóstico comprende el periodo entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto. Durante esos días, las condiciones del tiempo variarán según la ubicación y cercanía de las zonas respecto al litoral.