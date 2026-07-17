Por primera vez, la poesía y las artes plásticas dialogan en una misma noche, cuando hoy a partir de las 7:00 p.m. la provincia de Sullana sea el epicentro de una experiencia cultural única con tres actividades culturales.

A las siete de la noche se realizará el Encuentro de Poetas Piuranos con Marco Martos. Una hora después será la gran inauguración de la Galería de Arte Francisco Mauricio Ortíz y la exposición pictórica de José Antonio Peralta Lozada.

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GALERÍA

Las artes visuales de Sullana tendrán un nuevo y exclusivo hogar con la inauguración de la Galería de Arte Francisco Mauricio Ortiz, ubicada en el Centro de Convenciones, un nuevo recinto que, a diferencia de otros espacios multidisciplinarios, este estará dedicado con exclusividad a la pintura, la fotografía y la escultura.

“Se trata de un espacio de aproximadamente 150 metros cuadrados que responde a una honda preocupación por recuperar y brindar infraestructura digna a nuestros creadores” , señaló el alcalde de Sullana, Marlen Mogollón Meca.

Esto será un homenaje al maestro Francisco Orlando Mauricio Ortiz, “Hijo predilecto“, pilar fundamental de la pintura, el grabado y la crítica de arte en el norte del Perú. Formado en la Escuela Regional de Bellas Artes Ignacio Merino, ha consolidado un estilo que transita libremente entre lo figurativo y la abstracción para plasmar la nostalgia, la vida cotidiana, el desierto y el color de la arquitectura de su tierra natal.

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INAUGURACIÓN

Con más de cincuenta años de impecable trayectoria, Mauricio ha llevado el arte piurano a exposiciones en Lima, Ecuador, Estados Unidos y España, destacando además como cofundador del Taller de Grabado Tallán en el año 2002.

La primera exposición de esta renovada galería será la del reconocido pintor Antonio Peralta, quien presentará su sexta individual y cuya obra dialoga constantemente con la fuerza del color y la identidad local, será el encargado de estrenar los 150 metros cuadrados de exhibición, ofreciendo al público de observar su propuesta pictórica.