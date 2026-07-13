Catacaos se enorgullece de tener un artista capaz de transformar la madera, donde cada pieza de escultura refleja años de experiencia, dedicación y amor por el arte. Esto es lo que sintetiza el trabajo de Elmer Sosa Viera y la tradición que mantiene viva.

Hoy, convertido en el “Maestro del tallado”, crea cada pieza con pasión, precisión y el respeto que merece la tradición. “Como artista escultor, hoy me encuentro abocado a realizar obras de arte en diversas temáticas creativas, tomando como base situaciones costumbristas de la vida cotidiana, y también desarrollando algunos encargos de diversos estilos” , nos dice.

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DIFUSOR

Actualmente, además de escultor, es docente de arte en el colegio Agropecuario 07 de Chiclayito y su misión va más allá de crear esculturas, pues busca enseñar a niños y jóvenes, de que el arte también transforma vidas.

“Sigo trabajando con el firme propósito de iniciar una academia de tallado para brindar la oportunidad a muchos jóvenes que tienen condiciones y talento pero que les falta una oportunidad, no hay espacios o talleres donde se imparta este arte, que es parte de la cultura viva y que debe mantener vigencia y continuidad para las futuras generaciones ”, nos dice.

Elmer Sosa domina varios materiales, pero es la madera en la que la escultura nace día a día, con temas de cultura, la fe y las costumbres y tradiciones, como “el bohemio guitarrista”, los Totems, rostros de Cristos e imágenes religiosas, objetos y seres en alto relieve, que son del agrado de los asistentes a las diversas exposiciones que participa.

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SUS OBRAS

Elmer Sosa Viera, originario de Catacaos, aprendió que el arte se hace con esfuerzo y dedicación, nació desde oven y luego lo perfeccionó en el Escuela de Bellas Artes Ignacio Merino . Este artista es capaz de transformar la madera, el metal y el fierro en grandes obras.

Entre sus obras más emblemáticas está el Cristo Redentor en el ingreso a Catacaos y otro en Santo Domingo (de 15 metros), además el Ángel de la Esperanza, ubicado en el puente Bolognesi, en memoria a los fallecidos en la caída del puente.