Elmer Sosa, es considerado el “maestro del tallado”, triunfa en el arte de la escultura.
Elmer Sosa, es considerado el “maestro del tallado”, triunfa en el arte de la escultura.

Catacaos se enorgullece de tener un artista capaz de transformar la madera, donde cada pieza de escultura refleja años de experiencia, dedicación y . Esto es lo que sintetiza el trabajo de Elmer Sosa Viera y la tradición que mantiene viva.

Hoy, convertido en el “Maestro del tallado”, crea cada pieza con pasión, precisión y el respeto que merece la tradición. “Como artista escultor, hoy me encuentro abocado a realizar obras de arte en diversas temáticas creativas, tomando como base situaciones costumbristas de la vida cotidiana, y también desarrollando algunos encargos de diversos estilos”, nos dice.

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DIFUSOR

Actualmente, además de escultor, es docente de arte en el colegio Agropecuario 07 de Chiclayito y su misión va más allá de crear esculturas, pues busca enseñar a niños y jóvenes, de que el arte también transforma vidas.

“Sigo trabajando con el firme propósito de iniciar una academia de tallado para brindar la oportunidad a muchos jóvenes que tienen condiciones y talento pero que les falta una oportunidad, no hay espacios o talleres donde se imparta este arte, que es parte de la cultura viva y que debe mantener vigencia y continuidad para las futuras generaciones”, nos dice.

Elmer Sosa domina varios materiales, pero es la madera en la que la escultura nace día a día, con temas de cultura, la fe y las costumbres y tradiciones, como “el bohemio guitarrista”, los Totems, rostros de Cristos e imágenes religiosas, objetos y seres en alto relieve, que son del agrado de los asistentes a las diversas exposiciones que participa.

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SUS OBRAS

Elmer Sosa Viera, originario de Catacaos, aprendió que el arte se hace con esfuerzo y dedicación, nació desde oven y luego lo perfeccionó en el Escuela de Bellas Artes Ignacio Merino . Este artista es capaz de transformar la madera, el metal y el fierro en grandes obras.

Entre sus obras más emblemáticas está el Cristo Redentor en el ingreso a Catacaos y otro en Santo Domingo (de 15 metros), además el Ángel de la Esperanza, ubicado en el puente Bolognesi, en memoria a los fallecidos en la caída del puente.

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