“¿Y ahora qué?”, se denomina la Exposición Artística Internacional que será inaugurada a las 7:30 p.m. de esta noche en la sala de exposiciones del Museo Municipal Vicús, celebrando los 22 años de incansable trayectoria promoviendo la plástica y la cultura de la Asociación Cultural Nair y Nap de Piura.

“La exposición plantea una profunda y urgente interrogante sobre la contemporaneidad. A través de la pintura, el dibujo, el grabado, la escultura, la fotografía y el diseño gráfico, la muestra invita a la comunidad a meditar sobre un entorno convulso, marcado por transformaciones radicales y transiciones estructurales” , señaló Elizabeth Castro, directora de la asociación organizadora.

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EXPERIENCIAS

Asimismo, enfatizó que “después de todo este viaje, de tantos cambios y nuevas experiencias, nada es igual. El mundo que conocemos está pasando por cambios drásticos, una transición entre la destrucción de un orden previo y la incertidumbre de la reconstrucción. Esta muestra nos hará reflexionar acerca de lo vulnerables y desorientados que nos encontramos ante lo desconocido”.

La convocatoria abierta ha logrado congregar un portafolio de propuestas visuales de creadores con distintas procedencias, generando un diálogo intercultural enriquecedor que confronta la transformación de una realidad impactante con el impacto psicológico y espiritual en el ser interno.

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EXPOSITORES

Serán 34 los artistas que expondrán: Alex Camacho, Joel Pedemonte, Ana García, Andrea Salazar, Armando Mendoza, Joao Aponte, Caleb Hernández, Daniel Maza, Eduardo Mendoza, Enit Zalpa, Erick Vegas, Ernesto, Fabrizio Gómez, Victoria Ávalos, Hugo Maza, Humberto Saldarriaga y Jonathan Arrunátegui.

También Joseph Figueroa, José More, José Zeta, José Ipanaqué, Juan Pozo, Julio Calle, Karen Urbina, Ivonne Lima, Lucila Logaffo, Paulino Ipanaqué, Richards Farfán, Robin Vela, Russbelt Guerra, Sandra Alonso, Santos Bastida, Segundo Aponte y Vanesa Lima Salazar.