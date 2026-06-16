Los pintores y amantes del arte demostraron su talento, creatividad y amor por la historia de este pujante pueblo de raíces de la cultura Tallán, en el gran encuentro artístico de pintura rápida denominado “Catacaos en la historia”.

El evento reunió decenas de talentosos pintores de este distrito, que pusieron color y alegría en esta gran fiesta cultural, en el marco de las celebraciones por el 201° aniversario de la “Capital de la artesanía”, cuyo día central es el domingo 21.

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LOS GANADORES

El concurso de dibujo y pintura contó con la participación de talentosos artistas, netamente cataquenses, quienes se sumaron con entusiasmo a esta importante labor. Cada obra reflejó el amor por la tierra que los vio nacer, las costumbres y la identidad que los une como pueblo.

El primer puesto fue para el artista plástico José Luis Paz Olivares, quien destacó la procesión de Semana Santa, teniendo como primer plano la iglesia San Juan Bautista.

Más atrás quedó Krixa Morales Olaya de Balda, quien pintó a una tejedora de paja toquilla con sus hermosas dormilonas. El tercer puesto fue para Miguel Ángel Llompart Navarro, cuya obra destacó el pueblo de Narihualá y sus actividades de sus pobladores. Todos destacaron su labor plasmada de color, identidad y cultura a Catacaos.

Este tipo de actividades fortalece el talento local y promueve la cultura en la comunidad. Posteriormente, serán anunciadas otras actividades similares, reafirmando el compromiso con el desarrollo cultural de este pujante pueblo.

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LA HERENCIA

Dentro de las actividades, se realizó la presentación del libro “Historia de Catacaos” a las 7:00 p.m. en el salón de actos de la municipalidad distrital.