La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Mariscal Nieto inició un procedimiento preventivo para evaluar la demora del Consejo Regional de Moquegua en emitir un pronunciamiento sobre la aceptación de una adjudicación de ropa usada de abrigo otorgada por la Sunat – Aduana Tacna, destinada a la población vulnerable de la región.

De acuerdo con la resolución fiscal, el Gobierno Regional de Moquegua remitió oportunamente toda la documentación técnica, legal y administrativa necesaria, sin embargo en la víspera el pleno del Consejo Regional recién aprobó el acuerdo correspondiente, requisito indispensable para continuar con el trámite y proceder a la distribución de los bienes.

Impide atender a pobladores

El documento advierte que esta demora impide atender solicitudes de apoyo de gobiernos locales, instituciones públicas y organizaciones sociales, además de mantener almacenados los bienes destinados a personas expuestas a las bajas temperaturas. Asimismo precisa que el Gobierno Regional no ha sido notificado con ninguna disposición fiscal o resolución judicial que ordene inmovilizar dichos bienes.

La Fiscalía señala que la prolongada falta de pronunciamiento podría configurar el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, previsto en el Artículo 377 del Código Penal, por lo que dispuso iniciar acciones preventivas para evitar la posible comisión de este ilícito.

Deben explicar la demora

Por ello, se ofició al Consejo Regional para que en un plazo de cinco días hábiles, informe las razones de la demora y el estado actual del trámite para resolver la aceptación de la donación.

Además se solicitará información a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios sobre la existencia de alguna investigación relacionada con estos bienes y si existe alguna medida de inmovilización o incautación.