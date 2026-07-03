La identidad y la cultura de la Heroica Villa está de duelo. Ayer, a las 2:15 a.m., en el hospital Cayetano Heredia, falleció el artista Lelis Rebolledo Herrera, uno de los sus hijos predilectos, aquel que le dio vida con sus historias, anécdotas y remembranzas y donde además pintó murales de las costumbres y tradiciones, en las calles de su querido Catacaos.

Lelis logró posicionarse como un embajador cultural de Catacaos, siempre en busca de resaltar el valor artístico y literario de su comunidad. Su trabajo es un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo,

Además, fue un gran defensor de las costumbres y tradiciones. Se ganó el cariño del pueblo, su vasta trayectoria conectada con amor al rescate de todo lo nuestro y su identidad, y que con su pluma lo defendía de las injusticias.

PUEDES VER: Todos a degustar los sabores del norte en el festival gastronómico de Catacaos

MULTIFACÉTICO

Era poeta, filósofo, músico, amauta y artista plástico, además, escritor, promotor cultural. Ganó innumerables reconocimientos, distinciones y varios concursos, como el premio de poesía “Horacio 2016”.

Comenzó a escribir desde el año 1876, cuando publicó su libro “Candil entre la lluvia”, luego publicaría “Espejismos”, “Intuiciones” “Flecha púrpura”, “El korte final”, “La sagradas escrituras de Walac”, “El olimpo de la chicha”, entre otros.

Además ha publicado en revistas como Lechuza Milagrosa, Peskado rabioso, La travesía del vikingo almibarado, El señorío de la lagartija clarividente y muchos más.