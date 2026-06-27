Catacaos vuelve a convertirse en el epicentro de la gastronomía regional con la realización del festival “Sabores del Norte”, que durante tres días consecutivos reunirá en la Plaza de Armas a miles de piuranos y turistas.

El evento busca revalorar la tradición culinaria del distrito, reconocido por preservar con arraigo y prestigio una de las cocinas más representativas del norte del país.

Esta actividad está enmarcada dentro de los festejos por el 201 aniversario de este distrito y es organizada por la Municipalidad Distrital de Catacaos.

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POTAJES

El evento culinario abarca más de 30 stands, con los principales restaurantes y picanterías, que ofrecerán ceviches, sudados, atamalados, rondas criollas, carnecita seca, seco de chabelo, majado de yuca, seco de cabrito, arroz con pato, chancho al palo y otros potajes que son protagonistas de esta feria gastronómica.

Además, se han acondicionado 12 puestos ubicados en el mismo lugar, donde se ofrecen cócteles, dulces, raspadillas y antojitos, deliciosos y a precios accesibles.

Según indicó el ente organizador, el festival gastronómico cuenta con el respaldo de la Asociación de Restaurantes y Picanterías, quienes mantendrán las porciones ideales, precios económicos y la calidad del producto.

Para hoy, al mediodía está prevista la degustación del plato tradicional “Atamalado”, exquisito potaje cataquense, preparado con una receta ancestral que ha sido heredada de generación en generación, conservando el auténtico sabor de nuestra tierra.

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TURISMO

Cabe resaltar que cada día se ofrecerán shows variados con artistas locales y regionales, quienes darán la nota alegre y de confraternidad, que caracteriza a la Heroica Villa.

Se contará con la presentación de Stephany Palomino y su Élite, además el reconocido grupo Antara, quienes pondrán el ritmo y la alegría para acompañar lo mejor de la gastronomía a todos los visitantes.

Se espera la llegada de miles de turistas que tendrán además la oportunidad de recorrer la emblemática Calle Comercio para adquirir la variada artesanía que ofertan los artesanos, como sombreros de paja toquilla, filigrana y otros.