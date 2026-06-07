La cachema a la brasa no solo es una delicia gastronómica de Catacaos, sino también una expresión viva de su identidad cultural. Este tradicional plato refleja el conocimiento, la herencia culinaria y la dedicación de generaciones de cataquenses que mantienen vigente una de las costumbres más representativas de la región.

Este emblemático potaje es uno de los sabores gastronómicos que presenta la riqueza culinaria en la Heroica Villa y que se pone en valor a través de uno de sus lugares preferidos, la Picantería Flor del Monte.

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DELICIA

El chef Yosimar Monteza Arévalo nos cuenta su preparación tradicional que refleja el sabor, la cultura y la identidad de esta tierra, elaborada a base de cachema fresca, cuidadosamente aderezada con ajo, ají panca, comino, sal y el toque especial de chicha de jora.

Estos ingredientes le otorgan un sabor intenso y característico que al ser llevado a las brasas, asado lentamente al carbón, logra una textura jugosa en su interior y crocante en su exterior.

El proceso de cocción a la brasa permite que el aroma del humo impregne cada parte del pescado.