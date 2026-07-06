Hasta el 20 de julio, en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA-Piura) estará abierta al público la muestra pictórica “El arte vallejiano”, que presentan los alumnos dirigidos por el artista Julio César Calderón Infante.

Este evento organizado por la oficina de Cultura de la Universidad César Vallejo, reúne los trabajos de los participantes del Taller de Dibujo y Pintura 2026-I.

Son 23 obras las exhibidas que atrajeron la atención del público que goza de la diversas temáticas utilizadas.

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CREATIVIDAD

“A través de este taller, los alumnos utilizan el proceso creativo de las artes plásticas como un medio de expresión y comunicación para potenciar su bienestar mental, emocional y físico” , nos dice el docente.

Y es que a diferencia de una clase de arte convencional, aquí no se prioriza el resultado estético, ni se requieren habilidades artísticas previas; lo fundamental es el proceso de creación y lo que cada persona experimenta y proyecta.