Desde Monte Sullón de Catacaos para el mundo. El artista Claudio Chunga Yarlequé sigue destacando con la pintura, luego de haber egresado hace 33 años de Escuela de Bellas Artes Ignacio Merino de Piura.

Recientemente fue invitado por el Parlamento Andino, para una exposición plástica donde además recibió el reconocimiento y distinción de honor por su valioso apoyo a la cultura peruana, haciéndola brillar a nivel internacional. La gestora cultural y artista visual Patricia Peralta La Torre lo invitó a exponer.

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DESTACADO

Claudio Chunga plasma en sus obras las vivencias diarias, en obras personales, costumbristas, abstractas, teniendo más de un centenar de exposiciones dentro del país y en el extranjero, además es ganador de varios premios nacionales, entre estos últimos está el 4to lugar en el concurso internacional de pintura rápida “Mario Urteaga Alvarado” en Cajamarca.

También posee la distinción de honor por el Congreso de la República, el reconocimiento del Ministerio de cultura del Perú y de diversas instituciones estatales y privadas gracias a su fructífera labor en bien de la cultura regional y nacional.