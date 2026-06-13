Piura se convierte nuevamente en escenario del arte y la cultura con la presentación del “IV Salón Abriendo Caminos”, una exposición colectiva itinerante de pintura y escultura que reúne a destacados artistas nacionales, integrantes de la Asociación de Artistas Plásticos del Perú Trascenderes.

Esta muestra llega proveniente de la ciudad de Guayaquil-Ecuador, donde tuvo una exitosa exposición internacional en la Casa de la Cultura y en el Consulado General del Perú en Guayaquil.

La muestra estará abierta al público hasta el 30 de junio en la Sala de Artes Visuales del Museo Municipal Vicús.

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EXPOSITORES

El “IV Salón Abriendo Caminos”, presenta una variada propuesta visual que permitirá al visitante apreciar diferentes técnicas, estilos y lenguajes artísticos, evidenciando la calidad y experiencia de sus integrantes, que tienen destacadas exposiciones nacionales e internacionales.

Entre los participantes están Carmen Rodríguez, Daniel Contreras, Diana Mendoza, Edgar Flores, Jeanette Villareal, Julio Llenque, Marvi Quispe, Oscar Olazo, Pedro Fernández, Víctor Jauregui, Rocío Riesgo y Raúl Merino.

El único piurano perteneciente a la asociación es Enrique Morocho Marchán, artista escultor nacido en Ayabaca, con tallas sacras con figura de Cristos, quien ha expuesto en el Perú y el extranjero, sus obras icónicas “Campesino comerciante” y “la hilandera”.

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MUESTRA

El evento es organizado por la Municipalidad de Piura y el Museo Vicús que ofrece una oportunidad única para que estudiantes, artistas, investigadores y turistas disfruten de una significativa muestra del arte peruano contemporáneo.

La Asociación de Artistas Plásticos del Perú Trascenderes es una institución con más de 24 años de trayectoria promoviendo el arte peruano, dentro y fuera del país y es presidida por el reconocido artista Vides Merino.