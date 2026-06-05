El centro de investigación de arte, cultura y negocios y “artesanos unidos por las Américas” invitó al artista piurano José Ángel Ipanaqué Trelles a ser parte de la Exposición colectiva “Color y forma” a realizarse el lunes 8 de junio en el Centro Cultural de la Universidad Federico Villarreal en Lima.

La muestra pictórica celebra la diversidad de miradas técnicas y expresiones del arte contemporáneo, donde los mejores artistas del Perú han sido considerados.

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APORTE CULTURAL

Cabe señalar que en el marco de esta ceremonia se realizará un reconocimiento a la trayectoria artística de los expositores con distinciones otorgadas por la Comunidad Andina y Parlamento Andino, por su aporte al desarrollo cultural y artístico.

José Ipanaqué es un artista visual egresado de la Escuela de Arte Ignacio Merino de Piura, y especialista en dibujo y pintura. Su corriente pictórica es la pintura clásica y abstracta, además se proyecta en diseño y proyectos. Ha participado en más de 40 exposiciones colectivas nacionales y una muestra individual.