El plástico José Ángel Ipanaqué Trelles expondrá en la muestra internacional en Lima.
El plástico José Ángel Ipanaqué Trelles expondrá en la muestra internacional en Lima.

El centro de investigación de arte, cultura y negocios y “artesanos unidos por las Américas” invitó al artista piurano José Ángel Ipanaqué Trelles a ser parte de la “Color y forma” a realizarse el lunes 8 de junio en el Centro Cultural de la Universidad Federico Villarreal en Lima.

La muestra pictórica celebra la diversidad de miradas técnicas y expresiones del arte contemporáneo, donde los mejores artistas del Perú han sido considerados.

PUEDS VER:

APORTE CULTURAL

Cabe señalar que en el marco de esta ceremonia se realizará un reconocimiento a la trayectoria artística de los expositores con distinciones otorgadas por la Comunidad Andina y Parlamento Andino, por su aporte al desarrollo cultural y artístico.

José Ipanaqué es un artista visual egresado de la Escuela de Arte Ignacio Merino de Piura, y especialista en dibujo y pintura. Su corriente pictórica es la pintura clásica y abstracta, además se proyecta en diseño y proyectos. Ha participado en más de 40 exposiciones colectivas nacionales y una muestra individual.

TAGS RELACIONADOS