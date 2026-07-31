¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 31 de julio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Herka Soluciones en Characato se vende a 14.99 soles el galón, en el grifo JHP en la Av. Kennedy en Paucarpata a 17.65 soles, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en Arequipa a 18.27 soles, en el grifo Escen en la Av, Porongoche en José Luis Bustamante y Rivero a 18.29 soles, en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 18.40 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 31 de julio en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo JHP en la Av. Kennedy en Paucarpata a 18.85 soles, en la estación Petromila en la Av. Lambramani en José Luis Bustamante y River a 19.29 soles, en Estaciones de Servicios del Perú en la Av. Lambramani en Arequipa a 19.29 soles, en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 19.38 soles, en Setra Dulce Carmelo en la Av. Daniel Alcides Carrión en el distrito de Hunter a 19.49 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 31 de julio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en la Estación de Servicios Sahara en la Panamericana Sur Km 982 en La Joya a 18.69 soles, en el grifo Chaskigas en la Av. Jesús en Arequipa a 22 soles, en el grifo Chaskygas en la Av. Industrital Cayro en Paucarpata a 22 soles, en el grifo Alexmath en la Av. Goyeneche en Miraflores a 22.25 soles, en el grifo Inka Investments en la Av. 54 en Cayma a 22.70 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 31 de julio en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Inversiones en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 6.79 soles, en el grifo Chaskigas en la Av. Industrial en Paucarpata a 6.80 soles, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús a 6.80 soles, en el grifo Zeta Gas Andino en Cerro Colorado a 6.88 soles, en el grifo Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en Miraflores a 6.89 soles, en el grifo Tarapacá en Miraflores a 6.95 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 31 de julio?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Z Gas en el grupo Fanny en la calle Madre de Dios en el distrito Alto Selva Alegre a 48.99 soles, la marca Progas en Servicentro de la Av. Gutemberg en Alto Selva Alegre a 500 soles, la marca Z Gas en el grifo Bellavista en Hunter a 50 soles, la marca Costa Gas en la estación de servicios Santa Rosa en Cerro Colorado a 50.90 soles, en la marca Primax Gas en la estación Coesti Monterrey en la Av. Estados Unidos en José Luis Bustamante y Rivero a 51 soles.