La presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, arribó esta mañana al aeropuerto Francisco Carlé de Jauja a bordo del avión presidencial, acompañada por integrantes de su gabinete ministerial y altos mandos de las Fuerzas Armadas, para iniciar una visita de inspección a las zonas afectadas por el sismo de magnitud 5,4 que remeció el valle del Mantaro el pasado 18 de julio.

La mandataria fue recibida con honores por la banda del Ejército del Perú, en medio de un fuerte despliegue de seguridad. En la plataforma del aeropuerto la esperaban dos helicópteros que trasladarían a la comitiva hasta el anexo de Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, el sector más afectado por el movimiento telúrico.

Durante el recorrido, la presidenta verificará in situ las acciones ejecutadas por las instituciones de primera respuesta, evaluará la situación de las familias damnificadas y supervisará las labores de atención y rehabilitación que se vienen desarrollando en la zona, junto a las autoridades nacionales, regionales y locales.