A través de la Resolución Jefatural N° 0169-2026, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) transfirió al Proyecto Especial Chavimochic (PECh) la titularidad de la reserva de recursos hídricos del río Santa en la bocatoma Chavimochic, por un volumen anual de 933.59 millones de metros cúbicos.

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La reserva está destinada a garantizar la atención futura de la demanda hídrica poblacional y agrícola vinculada a 72,795 hectáreas de la III Etapa del proyecto irrigador.

Esta decisión devuelve la titularidad de la reserva de recursos hídricos a la entidad que opera, mantiene y protege el sistema Chavimochic.

“Con ello se fortalece la planificación hídrica, la continuidad de las obras y la estructuración de las inversiones para culminar y operar el proyecto”, dijo el gerente Jhon Cabrera.