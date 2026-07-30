Jordan Piminchumo, candidato al municipio de Huanchaco, se defendió de quienes lo tildan de “vago”.
Jordan Piminchumo, candidato al municipio de Huanchaco, se defendió de quienes lo tildan de “vago”.

El candidato a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Huanchaco (MDH) por la agrupación política , Jordan Piminchumo Méndez, se defendió de quienes lo tildan de “vago” y aseguró que su principal fuente de ingresos proviene de la monetización de contenido en redes sociales como TikTok, Facebook y YouTube.

“Mi fuente de ingreso principal, desde el año 2023, es la monetización a través de las redes sociales. Tengo varias páginas que producen contenido de diferentes intereses y eso me genera una rentabilidad en dólares”, aseguró en una transmisión que hizo a través de Facebook.

Jordan Piminchumo aseveró también tener experiencia en gestión pública. Además, antes trabajó en diferentes municipalidades distritales.

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