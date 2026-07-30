El candidato a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Huanchaco (MDH) por la agrupación política Un Camino Diferente, Jordan Piminchumo Méndez, se defendió de quienes lo tildan de “vago” y aseguró que su principal fuente de ingresos proviene de la monetización de contenido en redes sociales como TikTok, Facebook y YouTube.

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“Mi fuente de ingreso principal, desde el año 2023, es la monetización a través de las redes sociales. Tengo varias páginas que producen contenido de diferentes intereses y eso me genera una rentabilidad en dólares”, aseguró en una transmisión que hizo a través de Facebook.

Jordan Piminchumo aseveró también tener experiencia en gestión pública. Además, antes trabajó en diferentes municipalidades distritales.