Siguen las pugnas en Un Camino Diferente. Rosario Fernández Bazán, excandidata a la presidencia de la República por esa agrupación política, arremetió contra el actual secretario general de los “huaquitos”, Danilo Pinillos Vinces, y el postulante de ese partido a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Jesús Velásquez Reyna.

ELECCIONES

La hermana de Arturo Fernández, quien en su momento anunció su postulación al Gobierno Regional de La Libertad, aseguró que su candidatura se cayó porque Pinillos habría intentado imponerle en la lista a consejeros regionales personas que no contaban con experiencia ni estudios necesarios para realizar una buena labor en el legislativo liberteño.

“Como luchadora que soy, dije: ‘Vamos a unir fuerzas’, [pero] viajamos a la sierra y buscamos a estas personas que eran NN, muchas de ellas. [...] Los que estaban como consejeros, muchos de ellos, no sabían leer ni escribir, tenían primer grado de primaria y mi lista había sido disuelta. Yo jamás me iba a poner en manos de la corrupción, soy una mujer capaz e inteligente para darme cuenta de lo que querían hacer”, dijo en declaraciones para Trujillo Sin Mordaza.

LE NIEGA EL VOTO

Rosario Fernández también opinó sobre el candidato del partido al municipio de Trujillo. Según dijo, Jesús Velásquez fue propuesto por Pinillos porque apoyó en las elecciones generales de abril. “Disculpen, pero yo no voy a confiar el futuro de la región La Libertad por una camioneta (que prestó Velásquez para la campaña), en una persona que no tiene trabajo, que no trabaja o si trabaja no lo dice”, aseveró.

En ese sentido, aseguró que no confía “para nada” en el candidato de su partido, por lo que no votará por él. “Me ha faltado el respeto muchas veces y él lo niega. Cuando una persona niega sus acciones no es más que una cobardía y en una persona así no se puede confiar”, acotó.

RESPONDE

En una transmisión en vivo por Facebook, un seguidor de Jesús Velásquez le preguntó por lo que dijo Rosario Fernández. El candidato aseveró que no necesita “el respaldo de personas cobardes”. “Al no darle la gana de querer postular (al gobierno regional) para darle pelea a la corrupción y delincuencia que tenemos en la región La Libertad, yo lo tomo como un acto de cobardía y yo no necesito el apoyo de cobardes”, manifestó.